Galatasaray – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gelen son açıklamaya göre; Galatasaray – Kasımpaşa müsabakası 14 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacaktı. Fakat İstanbul genelinde Pazar günü şiddetli kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Her iki takım da müsabakanın saat 16.00’da olması için anlaştı ve TFF’ye müracaat edildi. TFF’nin başvuruyu kabul ederse Galatasaray – Kasımpaşa maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.

Maç saatinin değişmesi gayet makul

Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç, Abdurrahim Albayrak’ın kendisini arayarak şunları konuştuklarını ifade etti:

"Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik. Bu çerçevede federasyona müracaat edeceklerini düşünüyorum."