Galatasaray kale arkası bilet fiyatları
Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar kaç TL? Süper Lig’in 13.haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Futbolseverler derbi biletlerinin kaç liradan satışa sunulduğunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi kale arkası bileti ne kadar?
Süper Lig’de 13.hafta heyecanı 20 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Galatasaray, 21 Kasım Pazar akşamı Fenerbahçe’yi evinde konuk edecek. Peki, derbi biletleri ne kadardan satışa çıktı?
Galatasaray kale arkası bilet fiyatları
Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 21 Kasım Pazar akşamı oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri, kombine kart, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldı. Biletlerin genel satışına ise 16 Kasım Salı günü başlanacak.
1. Kategori Fiyat: 1.250,00 ₺
2. Kategori Fiyat: 1.100,00 ₺
3. Kategori Fiyat: 1.000,00 ₺
4. Kategori Fiyat: 1.000,00 ₺
5. Kategori Fiyat: 750,00 ₺
6. Kategori Fiyat: 600,00 ₺
7. Kategori Fiyat: 400,00 ₺
8. Kategori Fiyat: 300,00 ₺
9. Kategori Fiyat: 250,00 ₺
10. Kategori Fiyat: 175,00 ₺
11. Kategori Fiyat: 150,00 ₺
12. Kategori Fiyat: 125,00 ₺