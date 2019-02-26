Galatasaray kafilesi, Hatay'a geldi



HATAY (AA) - Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için Hatay'a geldi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Hatay Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Kafile, alkışlar eşliğinde otobüse binerek konaklayacağı otele geçti. Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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