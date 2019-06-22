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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan 4 imza

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, takıma yeni katılan Alesia Rikhliuk ile Anthi Vasilantonaki ve sözleşme uzattığı Gizem Karadayı ve Derya Çayırgan için Türk Telekom Stadyumu’nda imza töreni düzenledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:31
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan 4 imza

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, takıma yeni katılan Alesia Rikhliuk ile Anthi Vasilantonaki ve sözleşme uzattığı Gizem Karadayı ve Derya Çayırgan için Türk Telekom Stadyumu’nda imza töreni düzenledi.


Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, takıma yeni katılan Alesia Rikhliuk ile Anthi Vasilantonaki ve sözleşme uzattığı Gizem Karadayı ve Derya Çayırgan için imza töreni gerçekleştirdi. İmza töreni öncesi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, oyuncuları makamında ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu düzenlenen imza törenine Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke, Galatasaray Spor Kulübü Muhasıp Üyesi Dorukhan Acar ve Takım Menajeri Nihan Güneyligil katıldı. Sarı-kırmızılılar, Alesia Rikhliuk ile 2, Anthi Vasilantonaki ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Gizem Karadayı ile de 2 yıllık sözleşme yeniledi. Derya Çayırgan’ın ise 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.



Okan Böke: "İyi bir hazırlık dönemi geçirerek umutla bakmak için sabırsızlıkla bekliyoruz"


İmza töreninde konuşan Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke, "Galatasaray’ın yeni oyuncuları Alesia Rikhliuk, Anthi Vasilantonaki, kontratını uzattığımız kaptan Gizem ve yeni katılan Derya’nın imza töreni için buradayız. Biz bu sene transferlere esasında çok önceden başladık, bitirdik ama bazı ilkeler doğrultusunda açıklamayı sona bıraktık. Kızlarımızın çoğunun milli takımda görevleri devam ediyor. Sağ olsunlar izin alıp geldiler. Biz de bu vesile ile hem onları size tanıtalım hem de yeni sezonda kurduğumuz takımın bazı detaylarını verelim istedik. Biz de bu yolda transferlerimizi gerçekleştirdik. Geçen seneki iskeletimizi koruyarak, birkaç takviyeyle bizden ayrılan arkadaşlarımızın yerini doldurarak, önümüzdeki sene için inşallah iyi bir hazırlık dönemi geçirerek umutla bakmak için sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Kulüp Muhasıp Üyesi Dorukhan Acar, bütün şubelerde liderlik hedeflerinin her zaman sürdüğünü belirterek, "O doğrultuda bütün şubelerde hem maddi hem manevi elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu da güzel bir sezonun startı olsun her şubemiz ve voleybol için. Burada olmaktan da çok keyif alıyoruz şu an" diye konuştu.



Nihan Güneyligil: "Hedefimiz CEV Kupası’nı müzemize kazandırmak"


Yeni katılan ve takımla devam etmek isteyen oyunculara teşekkür eden Takım Menajeri Nihan Güneyligil, "Güzel bir sezon olacak. Heyecanla ve umutla Ağustos - Eylül ayının gelmesini bekliyorum kendi adıma. Galatasaray forması ve armasıyla yarışıyorsak başka bir hedef düşünmek mümkün değildir. Tabii ki hedefimiz en sonuna kadar gitmek. Çok istediğimiz CEV Kupası’nı müzemize kazandırmak. Geçen sene istediğimiz olmadı. Sporun içerisinde bu da var. Tam anlamıyla bir iş kazasıydı. Bir daha olmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


Galatasaray ile 2 yıl sözleşme uzatan takım kaptanı Gizem Karadayı, “Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Bu güzel ailenin bir parçası olmaktan her zaman gurur duyuyorum. İnşallah güzel bir sezon olacak" diye konuştu.


Tekrar Galatasaray’a döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Derya Çayırgan ise, “Başarılı, kazasız ve belasız bir sezon olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.


Yeni transferler Alesia Rikhliuk ile Anthi Vasilantonaki ise Galatasaray’a transfer olduklarını için mutlu olduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:31
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