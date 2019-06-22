0553 313 94 23

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda toplu imza

- Sarı-kırmızılılar, anlaşma sağlanan Derya Çayırgan, Gizem Karadayı, Alesia Rykhliuk ve Anthi Vasilantonaki ile basın önünde sözleşme imzaladı- Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke:"Takım iskeletini koruyarak, birkaç takviye ile gelecek sezona umutla bakıyoruz"- "Voleybolda eksiğimiz bir Avrupa kupası. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Şu aşamada transferi kapattık. Bir yabancı transferi hakkımızı saklıyoruz"

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:19
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda toplu imza


İSTANBUL (AA) - Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, gelecek sezon için anlaşma sağlanan Derya Çayırgan, Gizem Karadayı, Alesia Rykhliuk ve Anthi Vasilantonaki ile basın önünde resmi sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, kulübün voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ve kadın voleybol takımı menajeri Nihan Güneyligil hazır bulundu.

Törende konuşan Okan Böke, transfer çalışmalarına erken başladıklarını belirterek, "Bazı ilkeler doğrultusunda transferleri açıklamayı sona bıraktık. Transfer ettiğimiz oyuncuların çoğu milli takımdan izin alıp geldiler. Bunun için kendilerine teşekkür ederiz. Takım iskeletini koruyarak, birkaç takviye ile gelecek sezona umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadeleci bir takım oluşturduklarını aktaran Böke, "Bu sene elimizden gelen önlemleri almaya çalışıyoruz. Voleybolda eksiğimiz Avrupa kupası. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra söz hoca ve oyuncularda. Şu aşamada transferi kapattık. Bir yabancı hakkımızı saklıyoruz. Her şey bütçeyle alakalı. Ama aksi bir durumda her türlü fedakarlığı yapacağız ve gelecek sezon Avrupa kupasını buraya getireceğiz." diye konuştu.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Menajeri Nihan Güneyligil ise takıma yeni katılan ve sözleşme uzatan oyunculara başarı dileyerek, "Güzel bir sezon olacağını umuyorum. Heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyorum. Çok istediğimiz Avrupa kupasını müzemize katmak istiyoruz. Geçen sene istediğimiz olmadı. İş kazasıydı tam anlamıyla. Bu sezon tekrarlanmamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- Oyuncuların görüşleri


Sarı-kırmızılı kadın voleybol takımında yeni transferler Rykhliuk, Vasilantonaki ve Derya Çayırgan ile sözleşmesi yenilenen Gizem Karadayı, açıklamada bulundu.

Gizem Karadayı, Galatasaray ile tekrar sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Her zaman bu güzel ailenin parçası olduğum için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Geçen sezon Halkbank'ta forma giyen Derya Çayırgan ise sarı-kırmızılı takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Yeni transferlerden Ukraynalı oyuncu Rykhliuk ve Yunan voleybolcu Vasilantonaki ise Galatasaray'a transferleri nedeniyle mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. İki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için sabırsızlandıklarını da sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:19
  1. Alesia Rykhliuk
  2. Anthi Vasilantonaki
  3. Derya Çayırgan
  4. Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı
  5. Gizem Karadayı
  6. İmza Töreni
  7. Nihan Güneyligil
  8. Okan Böke
  9. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye Hama’da bir İHA düşürdü
    1. Suriye Hama’da bir İHA düşürdü
    2. Karesi’nin asırlık geleneği Şamlı..
    3. Akçalörende Başpehlivan İsmail Koç
    4. Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
    5. Devrilen traktörün altında kalan kadın..
    6. 28 Şubat sürecinden sonra kapatılan..
    7. Sağanak yağış altındaki yaralılara..
    8. Binali Yıldırım'ın hemşehrileri..
    9. Yüzleri boyanan minikler ebru sanatı..
    10. Başkan Bıyık, CHP meclis grubuna..
    11. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten..
    12. Başkan Şerifoğulları, afet..
    13. Hemşehrileri Yıldırım'a destek için..
    14. 'Anadolu İstanbul için seferber'
    15. Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü..
    16. Ağrı’da Finansal Okuryazarlık ve..
    17. Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları..
    18. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan..
    19. İtfaiye tatbikatı nefes kesti
    20. 150 yıl hapisle aranan zanlı,..
    21. Kontrolden çıkan otomobil midibüse..
    22. Başkan Alim Işık: Germiyan Beylik..
    23. Avrupa, İran’da çözüme çağırıyor
    24. Kasımpaşa Spor Kulübü, 'start'..
    25. Kasımpaşa, 2 Temmuz’da sahaya iniyor
    26. Tekman’da köyde çıkan yangın korkuttu
    27. Alanya’da sürat teknesinin çarptığı..
    28. İki grup arasında silahlı 'saman'..
    29. Myanmar hükümeti Müslüman Rohinya..
    30. Anadolu Efes'ten Motum'a veda
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!