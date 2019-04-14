Galatasaray, Kadıköy’e hareket etti Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu’na hareket etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu’na hareket etti.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar, dün son antrenmanını yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girmişti. Galatasaray kafilesi, derbi müsabakası için tesislerden ayrıldı. Sarı-kırmızılıları uğurlamaya çok sayıda taraftarlar geldi. Taraftarlar meşaleler yakarak, yaptıkları tezahüratlarla derbi öncesi takımlarına moral verdi.

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