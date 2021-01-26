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Spor Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Süper Lig ekibi Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi
Spor

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Süper Lig ekibi Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Konyaspor'a kiraladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 18:22:00 -
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Süper Lig ekibi Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda fazla forma şansı bulamayan Jesse Sekidika, sezon sonuna kadar Konyaspor'a kiralandı.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor da 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı ancak Nijeryalı sağ kanat oyuncusu tercihini Konyaspor'dan yana kullandı.

Eskişehirspor'dan bedelsiz transfer edilmişti

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Potansiyeliyle dikkat çeken oyuncu, Sarı kırmızılılardaki performansıyla beklentileri karşılayamamış ve yedek kulübesine hapsolmuştu.

6 maçta 1 gol attı

Jesse Sekidika bu sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 6 maçta toplam 82 dakika süre alabildi ve 1 gollük katkı verdi.

Kaynak: Akşam

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