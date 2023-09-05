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Spor Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi
Spor

Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi

Yeniakit Publisher
2023-09-05 13:17:00 -
Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi

Yeni sezona namağlup başlayan Fenerbahçe’de yapılan başarılı transferler dikkat çekti. Kadrosunda birçok yıldız isim barındıran Sarı-Lacivertliler yeni bir oyuncuyu radarına aldı. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın daha önce ilgilendiği isim olan Donny van de Beek için harekete geçti.

İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi, orta sahanın her bölgesinde görev alabilen bir ismi transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetimi rotasını İngiltere'ye çevirdi.

ARANILAN İSİM DONNY VAN DE BEEK!

İddialara göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim Donny van de beek. 26 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester United'ta bulunuyor.

TAKIMDAN AYRILMAYA HAZIR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstediği forma şansını bir türlü yakalayamayan oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız isim için Fenerbahçe devreye girdi. UEFA'ya listelerin verilmesine karşın teknik heyet, oyuncunun transferi tamamlanması halinde ocak ayında Avrupa listesine ekleyecek. 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler bu transfere önem veriyor..

DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?

Ajax altyapısından yetişen 26 yaşındaki Donny van de Beek, 2020 yılında 39 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Everton'da geçirdi. Manchester United forması altında toplada 60 maçta sahaya çıkan Hollandalı orta saha oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.

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