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Spor Galatasaray ile Ümit Milli Takımı maçında olay! Marcao Halil Dervişoğlu'na tokat attı
Spor

Galatasaray ile Ümit Milli Takımı maçında olay! Marcao Halil Dervişoğlu'na tokat attı

Galatasaray futbolcusu Marcao, Ümit Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçında Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Ümit Milli Takım TD Tolunay Kafkas, bu olay sonrasında 70. dakikada takımı sahadan çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:30:00 -
Galatasaray ile Ümit Milli Takımı maçında olay! Marcao Halil Dervişoğlu'na tokat attı

Süper Lig'e verilen arada Ümit Milli Takım ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Mücadelenin ikinci yarısında ise saha tam anlamıyla karıştı. Galatasaraylı Marcao ve Brendford forması giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı.

Marcao tokat attı

Fanatik'in haberine göre; Galatasaraylı Marcao maçın 70. dakikasında kendisine sert giren Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Tokat sonrası iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.

Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti

İki takım oyuncuları arasında uzun süre arbede yaşandı. Fatih Terim ve Tolunay Kafkas oyuncuları yatıştırmaya çalıştı. Bu durum sonrası 70. dakikada maç yarıda kaldı. Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti.

Açıklama yapılmadı

Mücadele 70. dakikaya kadar 0-0 devam ediyordu. TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmadı ve resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu.

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