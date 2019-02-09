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Galatasaray ile Trabzonspor 127. randevuda

Geride kalan maçlarda Galatasaray 57, Trabzonspor 42 kez kazandı

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
Galatasaray ile Trabzonspor 127. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 127. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 45 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 126 karşılaşmanın 57'sini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 163, Trabzonspor ise 141 kez gol sevinci yaşadı.

 

- Ligde de Galatasaray önde

 

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 91 karşılaşmanın 40'ını Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 116, Trabzonspor ise 104 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

 

- Son maçlarda Trabzonspor üstün

 

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 9 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.

İki takım arasındaki son 9 lig maçından 6'sında bordo-mavililer, 3'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.

 

- İstanbul'daki lig maçları

 

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 45 lig maçında ev sahibi Galatasaray 24, konuk Trabzonspor 10 kez galip geldi.

İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 60 golüne karşılık, Trabzonspor 46 gol kaydetti.

Öte yandan, Türk Telekom Stadı'nda yapılan son 4 lig maçında taraflar ikişer galibiyet aldı.

 

- Farklı skorlu galibiyetler

 

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise bu sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

 

- Son 12 maçta beraberlik yok

 

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 12 maçta beraberlik yaşanmadı.

İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı.

Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 12 müsabakada taraflar altışar galibiyet aldı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
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