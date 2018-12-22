Galatasaray ile Sivasspor 25. maça çıkıyor
- İki takım arasında geride kalan 24 lig maçının 16'sını sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı- Galatasaray, Sivasspor ile evinde oynadığı 12 maçta da galip geldi22 Aralık 2018 Cumartesi 09:21
İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 25. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 50 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı, ikinci yarıda Sivas'ta gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
- Galatasaray evinde puan kaybetmedi
Galatasaray, Sivasspor'a evinde puan yitirmedi.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan 12 lig maçında da Galatasaray galip geldi.
Sivas ekibi rakibine deplasmanda sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 28 gol gördü.
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