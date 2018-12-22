THY- Euroleague
0553 313 94 23

Galatasaray ile Sivasspor 25. maça çıkıyor

- İki takım arasında geride kalan 24 lig maçının 16'sını sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı- Galatasaray, Sivasspor ile evinde oynadığı 12 maçta da galip geldi

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:21
Galatasaray ile Sivasspor 25. maça çıkıyor


İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 50 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı, ikinci yarıda Sivas'ta gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.


- Galatasaray evinde puan kaybetmedi


Galatasaray, Sivasspor'a evinde puan yitirmedi.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 12 lig maçında da Galatasaray galip geldi.

Sivas ekibi rakibine deplasmanda sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 28 gol gördü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:21
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Sivasspor
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığından, bu yıl ülke genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 8,5 milyondan fazla kişinin sorgulandığı, aranan 32 bin 409 kişinin yakalandığı ve 8 bin 289 aracın trafikten men edildiği bildirildi.
    1. İçişleri Bakanlığından, bu yıl ülke..
    2. ‘Teknoloji Buluşmaları’nın son durağı..
    3. TESK'ten elektronik ortamda alınan..
    4. Yeşil yeleği giyip geldi! Mahalleli..
    5. 1 milyon 185 bin kişinin yüzü güldü
    6. Asgari ücret ve AGİ ne kadar 2019?
    7. Turkcell’in 19 uygulaması..
    8. Hizmet ihracatçıları ödüllendirildi
    9. TCMB'den Zorunlu Karşılıklar Hakkında..
    10. 22 milyar dolarlık ‘hizmet’
    11. ‘Türkiye destan yazdı’
    12. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    13. Yeni Malatyaspor, Bursaspor'a konuk..
    14. Kulisleri hareketlendiren söylenti:..
    15. Teknik Yapı’dan 6 projeli fırsat
    16. Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye
    17. Babacan Holding CEO’su Mehmet..
    18. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    19. Akciğer iltihabı nedir?
    20. "Eskişehirspor'un hayatta kalabilmesi..
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"