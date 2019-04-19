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Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda

- İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 28-3, gol sayılarında da 98-33 üstünlüğü var- Galatasaray, İstanbul'da rakibiyle yaptığı 22 maçtan 18'ini kazandı, 2 yenilgisini de son 4 randevuda yaşadı

19 Nisan 2019 Cuma 09:37
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda


İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tarihinde yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 45 müsabakada Galatasaray 28, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 3 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 98 golüne, Kayserispor 33 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.


- İstanbul'daki maçlar


İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 22 lig maçının 18'ini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 64 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü.

Galatasaray, rakibi karşısında evindeki 2 yenilgiyi de son 4 randevuda aldı. Kayserispor deplasmanda 2013-2014'te 1-0, 2016-2017 sezonunda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.


- En farklı skorlu galibiyetler


Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 45 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:37
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