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Galatasaray ile Beşiktaş 345. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 31.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:48
Galatasaray ile Beşiktaş 345. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 345. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 121’e 110 üstünlüğü bulunuyor.


Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, yarın saat 19.00’da sahasında Beşiktaş ile oynayacak. Ligde şampiyonluk yarışında bulunan iki takım için önemli olan mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Sarı-kırmızılılar 60 puanla ikinci sırada yer alırken, siyah-beyazlılar ise 59 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



345. randevu


Galatasaray ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 344 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 121 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 110 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakada ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 482 golüne Beşiktaş 452 ile karşılık verdi.



Ligde de Galatasaray önde


İki takım Süper Lig tarihinde ise 121 kez karşılaştı.. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 44, siyah-beyazlılar ise 35 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 148 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 128 kez gol sevinci yaşadı.



İki takım arasındaki son 10 maç


Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında 9 lig, 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında siyah-beyazlılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Son 10 maçta alınan ise sonuçlar şöyle:



04.01.2015 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2(Lig)


24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0(Lig)


14.12.2015 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1(Lig)


08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1(Lig)


13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1(Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)


24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2(Lig)


27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1(Lig)


02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0(Lig)


29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)


02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:48
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