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Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:24
Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 11'ini Galatasaray, 2'sini Akhisarspor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 36 golüne, yeşil-siyahlılar 15 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında yapılan maçta Akhisarspor evinde 3-0 galip geldi.

İstanbul'da yapılan 6 lig maçını da kazanan Galatasaray, 24 gol atıp 6 gol yedi.

Öte yandan, iki takım bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında karşılaştı. Konya'daki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 09:24
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Akhisarspor
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPER LİG

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