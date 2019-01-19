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Galatasaray, ikinci yarıya "farklı" başladı

- Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 6-0 yendi- Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 29 maça çıktı- Sarı-kırmızılılar, ligde 5 maç aradan sonra kalesini gole kapattı- Kariyerinde ilk kez "hat-trick" yapan Henry Onyekuru ile 2 gol atan Sinan Gümüş, müsabakada yıldızlaştı- Galatasaray'da sarı kart gören Younes Belhanda, cezalı duruma düştü

19 Ocak 2019 Cumartesi 21:27
Galatasaray, ikinci yarıya "farklı" başladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Türk Telekom Stadı'nda başkent temsilcisini ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın henüz 51. saniyesinde Sinan Gümüş'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Etkili bir futbol ortaya koyan Galatasaray, 21. dakikada Henry Onyekuru, 26. dakikada ise Sinan Gümüş'ün kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısında da üstün bir oyun ortaya koydu. Onyekuru ile 59 ve 63. dakikalarda goller bulan Galatasaray, farkı 5'e çıkardı. Maçın 86. dakikasında Badou Ndiaye ile bir gol daha bulan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini aldı. 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 32'ye çıkardı ve maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 3'e indirdi.

MKE Ankaragücü ise ligde 10. kez mağlup oldu ve 20 puanda kaldı.


- Sahasında mağlubiyeti unuttu


Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 29 maça çıktı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 29 lig maçının 24'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.


- Bu sezon ikinci kez 6 gol attı


Galatasaray, bu sezon ikinci kez bir lig maçında rakip filelere 6 gol gönderdi.

Ligin 3. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçti.


- Galatasaray, ligde 5 maç sonra gol yemedi


Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 5 maç sonra kalesini gole kapattı.

Ligde son olarak 12. haftada 3-0 kazandığı İstikbal Mobilya Kayserispor maçında kalesinde gol görmeyen Galatasaray, sonrasındaki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında rakiplerinin gol bulmasını önleyemedi.


- Onyekuru, "hat-trick" yaparak yıldızlaştı


Galatasaray'ın sezon başında İngiltere'nin Everton takımından kiraladığı Henry Onyekuru, "hat-trick" yaparak müsabakaya damgasını vurdu.

Sarı-kırmızılı takımda ligde 16 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, MKE Ankaragücü ağlarını 3 kez havalandırarak, toplam 9 gole ulaştı.

Ligde ilk yarının son haftasındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında 2 gol atan Onyekuru, ikinci yarının ilk haftasında da fileleri 3 kez havalandırdı. Başarılı oyuncu, bu kulvardaki son 2 müsabakasına 5 gol sığdırdı.

Öte yandan Onyekuru, profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol attı.


- Sinan Gümüş, 145 gün sonra gol attı


Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, ligde 145 gün sonra fileleri havalandırdı.

Bu sezonki 12. lig maçında forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu, MKE Ankaragücü karşılaşmasında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu.

Süper Lig'de bu sezon 3 gole ulaşan Sinan, son golünü 145 gün önce 3. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında atmıştı.


- Emre Taşdemir'in ilk heyecanı


Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Emre Taşdemir, ilk resmi maçına çıktı.

Bursaspor ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'a imza atan 23 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılı formayı ilk kez MKE Ankaragücü maçında giydi.

Müsabakaya yedekler arasında başlayan Emre, 71. dakikada Martin Linnes'in yerine oyuna dahil oldu.

Daha önce Galatasaray A takım formasını Türkiye Kupası maçlarında terleten 19 yaşındaki savunma oyuncusu Gökay Güney de 84. dakikada Maicon Roque'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.


- Belhanda, cezalı duruma düştü


Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda, cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de bu sezon gördüğü 3 sarı kart nedeniyle MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde ceza sınırında olan Belhanda, karşılaşmanın 21. dakikasında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Cezalı duruma düşen tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda yapılacak Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü'nde ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Tiago Pinto, 19. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yer alamayacak.


- Forvet isteği sürdü


Galatasaraylı taraftarlar, henüz forvet transferi yapılamaması nedeniyle maç öncesi gösterdiği tepkiye devam etti.

Maç içinde takımlarını destekleyen taraftarlar, müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte, "Forvet istiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 21:27
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