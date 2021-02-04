Galatasaray içerisinden çok konuşulacak çıkış: Kafama sıkar giderim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, soruları yanıtladı.

İşte o açıklamaları:

Bugün Galatasaray dünyanın en itibarlı kulüplerinden. Yazarım çekleri. Hepsini alırım, İrfan Can'ı da... Sonra da "Hadi bana eyvallah" derim giderim. Ben bunu yapar mıyım? Beni gebertseniz bunu yapmam. Bana istedikleri kadar -beceriksiz- desinler. Ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam.

Galatasaray'ın geleceğini kararttınız mı?"

-Galatasaray'ın geleceğini karartmak bana nasip olmasın. Kendimi yok etmeyeyim. Ahmet Kaya gibi "Kafama sıkar giderim".

Yağmur çamur kar... Taraftarın bazısı maça gelecek parası var, dönecek parası yok. Ben bu insanlara ihanet etmem. Bir grup muhalif bana çok takılıyor. Bazı yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray, dürüstlük abidesi olmak zorundadır. Bana yanlış yaptığımı söylediğinizde, kafanızda en ufak bir soru varsa sorabilirsiniz. Camiamdan bu yönde bana sorular geldi.

"TFF limitleri açıklasın"

Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi nasıl gerçekleşti? Bu transferin etik dışı olduğunu savunanlar var...

-Benim önümde soru yok. Soruları bilmiyorum. İnceleme fırsatım bile olmadı. Rakiplerimizin sıkı taraftarları diyor ki, "siz 100 bin Euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsura nasıl yolladınız?" diyorlar. 4 milyon da Euro mu, TL söylenmiyor. Şark kurnazlığı. Burada diyorlar ki 100 bin Euro'luğu 4 milyon Euro'ya sattınız diyorlar. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da TFF'ye sordum. Açıklayın dedim. "Hangi kulübün ne kadar açığı var?" Mahremiyet dendi.

Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum; 21 kulüp var. Hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim

Ama bu aldatıcı. İnsanlar zannediyorlar ki 490 milyon harcayabilirim. Bunun içinde bütün ücretler var. Ben açıklıyorum dedim, siz de açıklayın dedim. TFF'ye sesleniyorum. Dedikodulara mahal vermeden her kulübün ne kadar harcama limiti vardı ne kadar harcadılar açıklasın. "Benim 1 milyon Euro'ya yakın limitim var" dedim. "Bir kaç kulüp artıdayım" dedi. "TFF açıklasın" dedim. TFF bu konuda dürüst, açık. Yetmiyor ben UEFA'dan da denetleniyorum. Tek tek bizi denetliyorlar.

Erencan Yardımcı gibi oyuncular bizim geleceğimiz. Şu anda bir soru soruyorum. Evvelsi gün bana bir futbolcu geldi. Bu oyuncuya Boluspor'a bedava verdik. Ali Yavuz Kol'u da bedava verdik. Emin Bayram'ı da bedava verdik. Rakiplere ve müzmin muhaliflere sesleniyorum. Bir kişi sordu mu? Neden Erencan'ı neden verdiniz diye. U19 Kalktı, Rezerv Lig harekata geçmiyor. Bu oyuncular paslanacak. "Boluspor'da oynamak istiyorum" dedi. Erencan, "Eyüpspor'da oynarım" diyor. Bizim 17 yabancı futbolcumuz var. Omar'ın lisansını askıya aldık. Biz isteseydik ki -Omar hazırdı-, maaşını indirelim diyebilirdik. Nasıl Emre Akbaba, Muslera sakatken maaşını tam ödedik. Omar'ın da maaşını tam ödeyeceğiz. Utandık. Galatasaray ve Türk kültüründe bu yok. Sakat insana böyle yapamazdık. Edepli ol.

Beşiktaş'ın çağrısına cevap verdi

Beşiktaş'ın "Limitler dahilinde transfer yapıldı mı?" sorusuna katılıyorum ve arttırıyorum. Niye sadece devre arası deniyor. Görüyorum ve arttırıyorum. Geçen sezon ve bütün sezonları görelim. Neden sadece bu devre arası. TFF ve Sicil Kurulu bu konuda çok hassas. TFF biliyor. Bizi TFF ve UEFA inceliyor. UEFA da incelesin. Ben o dönem hem Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi savundum. "Lütfen Türk futboluna tölerans gösterin" dedim. Ben bunu söylerken UEFA'nın yetkilileri neredeyse sandalyelerinden düşecekti.

Arttıralım. TFF Sicil Kurulu, dürüst bir kuruluş. Tek tek hesaplıyor. Biz 3'te ve 4'te girdik. Neden Emin'i sormuyorsunuz? Türk futbolunun geleceği. Ali Yavuz'u neden sormuyorsunuz? Sormazlar; çünkü kalpleri fesat. Biz Erencan'ı karşı kulüp memnun olmadığı takdirde geri alırız. Asla üç kağıt yapmadık.

Yüzde 60'a yakın gelirimizde kayıt var. Gelirimiz ilk defa Türkiye'de 1 milyar TL'yi aşan ilk kulübüz. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Milletten para toplayıp 250 milyon TL'ye yakın tribün gelirimizi toplama şansımız yok. Dünyada tüm kulüpler gelirlerinde düştü. Herkes konuştu, mangalda kül bırakmadı. Sadece Galatasaray teknik heyeti ve futbolcuları indirim yaptı. İndirmeyen bir kaç oyuncu var. Onların da bir noktaya geleceğine inanıyorum.

Fatih Terim, kağıt kalemi alın transfer listesini açıklayacağım. İrfan Can'ın Galatasaray'ı istemesine rağmen gerçekleşmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Hocamız, millete scout desteği veriyoruz diyor. "Bir daha bizi beklemeyin. Ben önceden haber vereyim de siz çalışın" diyor. Emre Utkucan ve ekibine de selam olsun. Çok güzel ironu. Ben Galatasaray'ı devraldığımda 32 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Transfer yasağımız vardı. Ndiaye'yi daha satmamıştık. Onun parası bize Şubat, Mart'ta geldi. Tahtamızı açtık. Hocamızın talebiyle Nagatomo'yu Inter'den talep olduk. Abdürrahim'i Yusuf'u çok üzdüler. Yapmayın. Yönetim kurulu üyeleri hepsi tek tek çalıştı. İsimsiz kahramanlar var. Çok var. Bunların hepsi müthiş mücadeler yaptı. İngiliz milleti doğru yapıyor. Hatıralarını yazıyor. Benim neler çektiğimden değil, yönetici kardeşlerimizin neleri çektiği konusunda. Yazsam oturup ağlarsınız. Ben kendimle ilgili gülümseyip geçerim. Ama seninle birlikte olana edilene haksız laf çok acı verici. Teknik heyet ve kadrolarımız gece gündüz çalışıyor.