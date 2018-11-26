Galatasaray HDI Sigorta, Romanya deplasmanında
Sarı-kırmızılı kadın voleybol takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Romanya'nın CSM Targoviste ekibi ile karşılaşacak26 Kasım 2018 Pazartesi 10:23
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın deplasmanda Romanya'nın CSM Targoviste ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Targoviste kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 4 Aralık Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Galatasaray HDI Sigorta, rakibini elemesi durumunda Nova KBM Branik (Slovenya)- Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile 8'li finalde mücadele edecek.
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