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Spor

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:24:22 -
Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, iki ayrı seansta yapacağı antrenmanların ilkini tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam eden antrenman iki ayrı seansta gerçekleştirildi.

İki çalışma da da oyuncular altışarlı gruplar halinde iki ayrı sahada çalıştı. Koşu antrenmanları sonrası soğuma hareketleriyle idman sona erdi.

Günün ikinci antrenmanı 17.00 ve 18.00'de iki ayrı seansta yapılacak.


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