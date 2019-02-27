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Galatasaray, Hatay'da kabus gördü

- Sarı-kırmızılı takım, 2-0'ın avantajıyla gittiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor'a 4-2 yenildi- Galatasaray, ilk maçtaki skorun avantajıyla yarı finale yükseldi- 17 kez ile bu Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan Galatasaray, bu kulvarda 25. kez yarı finale adını yazdırdı

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:31
Galatasaray, Hatay'da kabus gördü


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hatay temsilcisiyle eşleşen sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki turun ilk maçını 2-0 kazandı.

Rövanş maçına 2-0'lık skorun avantajıyla çıkan Galatasaray, 21. dakikada Muğdat Çelik'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın 53. dakikasında Emre Akbaba'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Müsabakada 2-0 geri düşmesine rağmen mücadelesini sürdüren Hatayspor, 59 ve 72. dakikalarda Gökhan Karadeniz'in penaltılardan attığı gollerle skorda 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Mirkan Aydın'ın golüyle 3-2 öne geçen Hatayspor, 87. dakikada Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'nin büyük hatasıyla kendi kalesine attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.

Bir gol daha bulması durumunda turu geçecek olan Hatayspor, baskısını artırmasına rağmen skor değişmedi ve maç 4-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, sahadan mağlubiyetle ayrılmasına rağmen ilk maçtaki galibiyetin avantajıyla turu geçen taraf oldu.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe eşleşmesinin galibi olacak.


- 25. kez yarı finalde


Galatasaray, Hatayspor'u eleyerek bu kulvarda 25. kez yarı finale çıktı.

Sarı-kırmızılılar, 1962'den beri düzenlenen organizasyonda daha önce oynadığı 24 yarı finalin 22'sinde turu geçen taraf oldu.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.


- Emre Akbaba'dan 184 gün sonra gol


Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla 184 gün sonra gol attı.

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında gelen Emre, Galatasaray'da resmi maçlardaki 2 golünü de 27 Ağustos 2018'deki Aytemiz Alanyaspor maçında kaydetti.

Süper Lig'in 7. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlandıktan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, 6 ay aradan sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.


- Emre Taşdemir'den skora katkı


Galatasaray'ın devre arasında bedelsiz kadrosuna kattığı Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımın bulduğu 2 golde de son pası veren isim oldu.

Bursaspor'un uzun süreli sakatlıklar yaşaması nedeniyle yollarını ayırdığı Emre, devre arasında Galatasaray'a imza attı.

Teknik direktör Fatih Terim'in süre verdiği genç sol bek, Hatayspor müsabakasında Muğdat Çelik ve Emre Akbaba'nın attığı gollerde son pası vererek skora katkı sağladı.


- Muğdat, defansın hatasını değerlendiremedi


Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik, Hatayspor savunmasının hatasında boş kaleye topu gönderemedi.

Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı'nın paslaşarak kullandığı aut atışında ceza sahasının sağında topu alan Soner Örnek, pasını yeniden Ömer'e aktarmak istedi. Ancak kalecinin önüne düşen topta araya giren Muğdat, bekletmeden boş kaleye vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.


- İsmail Çipe'den büyük hata


Galatasaray'ın 24 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe, yaptığı büyük hatayla kalesinde 4. golü gördü.

Mücadelenin 87. dakikasında sol kanattan atağa kalkan Yasin Güreler, son çizgide meşin yuvarlağı son anda yatarak ceza sahasına çevirdi. Kaleci İsmail, üzerine gelen topu kucağından kaçırınca bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşmanın 1. yardımcı hakemi Serkan Çimen topun dışarıdan çevrildiğini belirterek autu işaret etti. Video Yardımcı Hakem'in incelemesinin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:31
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