Galatasaray Hatay’a ulaştı Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı için hava yoluyla Hatay’a geldi.

Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı için hava yoluyla Hatay’a geldi.

Galatasaray, yarın Antakya Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacağı Hatayspor maçı öncesi hava yoluyla Hatay’a geldi. Hatay Havaalanı’na akın eden Galatasaray taraftarları, takımlarını tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar havaalanı girişinde takıma çiçek verirken, futbolcular da bazı taraftarlarla fotoğraf çekildi.

Kafile daha sonra geniş güvenlik önlemi altında konaklayacağı otele geçiş yaptı.

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