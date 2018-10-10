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Galatasaray harekete geçti! Anlaşma 3 yıllık

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Serdar Aziz için, sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:27
Galatasaray harekete geçti! Anlaşma 3 yıllık

Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan Serdar Aziz için düğmeye basıldı.

Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak.

Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 11:27
  1. Galatasaray
  2. Serdar Aziz

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