Galatasaray harekete geçti! Anlaşma 3 yıllık
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Serdar Aziz için, sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.10 Ekim 2018 Çarşamba 11:27
Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan Serdar Aziz için düğmeye basıldı.
Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak.
Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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