Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına Kopenhag maçıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri 2'nci haftada Manchester United deplasmanında 3-2 kazanarak puanını 4'e yükseltti.

Galatasaray, grubun 3 ve 4'üncü haftalarında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar iki maçta rakibini zorladı ancak bu müsabakalarda puan alamadı. Galatasaray, 5'inci haftada Manchester United ile oynadığı mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Fanatik'in haberine göre;

GALATASARAY'IN KALAN MAÇI

12 Aralık - 23.00

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kopenhag-Galatasaray (Parken)

BAYERN GARANTİLEDİ

12 puanlı Münih iki maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Galatasaray 5 puanda. United ise 4 puanla son sırada.

A GRUBU PUAN DURUMU

Bayern Münih --------- 13 puan

Kopenhag ------------- 5 puan

Galatasaray ---------- 5 puan

Manchester United ---- 4 puan

GALATASARAY NASIL GRUPTAN ÇIKAR? İŞTE TÜM TUR İHTİMALLERİ

Kopenhag'ın Galatasaray ile 12 Aralık’taki iç saha maçı da final mücadelesi. Galatasaray gelecek maç Kopenhag'ı yenerse diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak. Bayern dışında diğer 3 takımın da kaderi son maçlara kaldı. Kopenhag ve Manchester United maçlarını kazanırsa, Galatasaray Avrupa'ya veda ediyor. Bütün maçlar berabere kalırsa Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

İşte senaryolara göre puan durumları:

G.Saray kazandı, United kazandı:

1 -) Bayern: 13 puan

2 -) Galatasaray: 8 puan

3 -) Manchester United: 7 puan

4 -) Kopenhag: 5 puan

G.Saray beraberlik, United kazandı:

1 -) Bayern: 13 puan

2 -) Manchester United: 7 puan

3 -) Kopenhag: 6 puan

4 -) Galatasaray: 6 puan

G.Saray kaybetti, United beraberlik:

1 -) Bayern: 14 puan

2 -) Kopenhag: 8 puan

3 -) Galatasaray: 5 puan

4 -) Manchester United: 5 puan

* İkili averajda, Galatasaray üstün durumda.

G.Saray beraberlik, United beraberlik:

1 -) Bayern: 14 puan

2 -) Kopenhag: 6 puan

3 -) Galatasaray: 6 puan

4 -) Manchester United: 5 puan

G.Saray kaybetti, United kazandı:

1 -) Bayern: 13 puan

2 -) Kopenhag: 8 puan

3 -) Manchester United: 7 puan

4 -) Galatasaray: 5 puan

G.Saray kazandı, United beraberlik:

1 -) Bayern: 14 puan

2 -) Galatasaray: 8 puan

3 -) Kopenhag: 5 puan

4 -) Manchester United: 5 puan

* İkili averajda durum eşit. Genel averaja bakılacak.

G.Saray kaybetti, United kaybetti:

1 -) Bayern: 16 puan

2 -) Kopenhag: 8 puan

3 -) Galatasaray: 5 puan

4 -) Manchester United: 4 puan