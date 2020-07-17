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Spor

Galatasaray, Göztepe maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-07-17 23:17:17 -
Galatasaray, Göztepe maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas oyununun oynandığı idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

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