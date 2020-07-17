Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden 39 puanla 10. sırada yer alan Göztepe, Galatasaray deplasmanından galip ayrılmak için sahaya çıkacak. Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fatih Terim'in öğrencileri Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Galatasaray Göztepe maçı ne zaman?

Galatasaray Göztepe maçı , 18 Temmuz Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, lige verilen aradan sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı. Bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 2 puan toplayabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 39 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Göztepe, yarın kendisi gibi lige verilen aradan sonra çıktığı 6 müsabakada galibiyeti olmayan ve bu maçlarda 2 puanı bulunan Galatasaray'a konuk olacak.

Falcao ve Lemina yine yok

Galatasaray’da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Dört futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray’da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

Göztepe'de son durum

Göztepe Futbol Kulübü’nde yer alan bilgilere göre, Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray’a konuk olacak olan Göztepe, bugün gerçekleşen antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri’mizde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular ikinci bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Göztepe bugün İstanbul’a giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye geçecek.

Sağlık Raporu: Tedavileri süren oyunculardan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı. Sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem ve bağlarda gerilme yaşayan oyuncumuz Kamil Wilczek antrenmanda yer almadı.