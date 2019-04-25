Galatasaray gol yağmurunda finale yükseldi Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray rakibini 5-2 mağlup ederek finalde Akhisarspor'un rakibi oldu.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'da 0-0 biten ilk maçında rövanşında Galatasaray, rakibini 5-2 yenerek finalde Akhisarspor'un rakibi oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Linnes, 39. dakikada Feghouli, 58. ve 74. dakikalarda Onyekuru ile 83. dakikada Mitroglou'dan geldi. Yeni Malatyaspor'un gollerini ise VAR incelemeleri nedeniyle uzayan ilk yarıda 45+14. dakikada penaltıdan Aleksic ve 88. dakikada Mina kaydetti. Bu sonucun ardından finale yükselen Galatasaray, 16 Mayıs Perşembe günü Sivas'ta oynanacak finalde Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

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