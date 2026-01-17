  • İSTANBUL
Spor Galatasaray-Gaziantep FK maçının VAR hakemi açıklandı
Spor

Galatasaray-Gaziantep FK maçının VAR hakemi açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Galatasaray-Gaziantep FK maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi görevini Alper Çetin üstlenecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün saat 20.00’de Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bu karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Yiğit Arslan olacak.

Galatasaray - Gaziantep FK müsabakasında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Candaş Elbil görev yapacak.

