GALATASARAY-GAZİANTEP FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte ilk 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında zirve yarışındaki Galatasaray sahasında düşme hattındaki Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemezken, konuk takım ise alt sıralardan kurtulmak istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

G.SARAY - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

G.Saray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sorescu, Markovic, Dragus.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 28 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.



GALATASARAY İLE GAZİANTEP FK 10. RANDEVUDA

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 7 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 21 gol atarken, Gaziantep FK 9 gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

SON 10 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 10 karşılaşmada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve İstanbulspor maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 22 müsabakada kalesinde 13 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

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