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Galatasaray Fildişi'ne mitil attı!

Abdul Kader Keita, Emmanuel Eboue, ve Didier Drogba'dan sonra 4. Fildişili John Michael Seri de Galatasaraylı oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:48
Galatasaray Fildişi'ne mitil attı!

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Takımda kiralık olarak forma giyen N'diaye ve 4,5 milyon avro bedelle Sevilla'ya transfer olan Fernando'dan sonra savunmanın önüne oyuncu arayan Galatasaray sonuca İngiltere'de ulaştı.

Defansif orta saha bölgesine Banega'nın transferi için Sevilla'nın kapısını çalan sarı kırmızılılar, kulübün oyuncuyu satmak istememesi üzerine transferi gerçekleştiremedi. Rotasını Güney Amerika'ya çeviren Galatasaray, Flamengolu Cuellar'ı da aynı sebeple transfer edemedi.

Aradığı oyuncuyu İngiltere'de bulan sarı - kırmızılı ekip Drogba'nın da büyük çabası sonunda transferi bitirdi.

Süper Lig'in en değerli futbolcusu

27 yaşındaki Fildişili futbolcu 30 milyon avroluk piyasa değeri ile şu anda Süper Lig'in en değerli futbolcusu konumunda.

Bir dönem Barcelona gibi dünya devlerinin peşinde olduğu oyuncu geçtiğimiz sezon 30 milyon avroya Fransa'nın Nice takımından İngiltere'nin Fulham kulübüne transfer olmuştu.

Adaptasyon sorunu yaşamayacak

John Michael Seri Nice'te Belhanda ile Fulham'da ise Babel ile takım arkadaşıydı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:48
  1. N'diaye
  2. Galatasaray
  3. Jean Michael Seri
  4. Galatasaray transferleri

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