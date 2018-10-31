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Galatasaray Fenerbahçe'nin eski golcüsünü istiyor

Gomis'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Tottenham'ın golcüsü Janssen'i transfer etmek istiyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:11
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski golcüsünü istiyor

Devre arasında golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray'da adaylar masada duruyor. Origi favori isim olsa da, Fatih Terim "Aramızda dünyalar var" diyerek bu transferi rafa kaldırdı. Sezon başında da teklif edilen Traore için de düşünceler olumlu değil.

Geriye ise menajeri tarafından önerilen Vincent Janssen kaldı. Tottenham'ın bedelsiz kiralama konusuna sıcak baktığı Hollandalının sağlık raporları incelenmeye başladı. Bu raporlar Janssen'i Galatasaraylı yapabilir..

YENİ YILA HAZIR OLACAK
Janssen, sakatlığı nedeniyle Tottenham'da forma şansı bulamadı. Tedavisi son aşamada olduğu belirtilen golcü oyuncunun, ligin ikinci yarısına hazır geleceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 GOL 4 ASİST
Janssen, geçen sezon Fenerbahçe forması altında 18 maça çıkan 5 gol atıp, 4 de asist yaptı. Vincent, Fenerbahçe'de oynarken ayak parmağındaki kemik ödemi nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

FENER'E KİRALANMIŞTI
2016'da AZ'den 22 milyon Euro'ya Tottenham'a giden Janssen, Ada'da tutunamayınca geçtiğimiz sezon F.Bahçe'ye kiralanmıştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:11
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