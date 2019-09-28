Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç biter? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi ünlü isimlerden skor tahminleri
Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesinde ünlü isimlerden skor tahminlerinde bulundu. Spor yorumcuları yaptıkları tahminlerde, Galatasaray Fenerbahçe'ye göre az bir farkla öne çıkarken derbinin gollü geçeceği bildirildi.28 Eylül 2019 Cumartesi 19:44
Yunus Kış yeniakit.com.tr
Galatasaray Fenerbahçe derbisine dakikalar kala taraftarların heyecanı doruklara çıktı.
Galatasaray kafilesine eşlik eden binlerce taraftar, Galatasaray otobüsünün ön sırasında oturan Teknik Direktör Fatih Terim’e sevgi gösterisinde bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de taraftarları selamlarken, “galibiyet” mesajı verdi.
Galatasaray taraftarı stada akın akın geliyor
Galatasaray Fenerbahçe derbisine kısa süre kala, Galasaray taraftarının Türk Telekom Stadı’nı doldurdu.
Öte yandan Fenerbahçe de, maçın oynanacağı stada geniş güvenlik önlemleri altında 18.45’de ulaştı.
Spor yorumcularının değerlendirmeleri
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesinde spor yorumcuları, her iki takımda da sonucu değiştirecek futbolcuların çokluğuna dikkat çekiyorlar.
Galatasaray Fenerbahçe maçında avantajlar ve dezavantajlar
Üzerinde durulan bir başka nokta da her iki takımın “hücum”da başarılı oldukları ancak aynı başarıyı savunmada gösteremedikleri yönünde.
Kolay gol atan ve kolay gol yiyen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşılaşmasından en az 3 golün çıkacağını tahmin eden futbol yorumcuları, ağırlıklı olarak ev sahibi Galatasaray’a şans veriyorlar.
Ünlü futbol yorumcularının “skor” tahminleri şöyle:
Mustafa Denizli: Galatasaray, Fenerbahçe'den avantajlı ama tabii maç üç ihtimalli. Derbiler üç ihtimallidir. Galatasaray defansif anlamda bir miktar önde, Fenerbahçe ise ofansif anlamda daha iyi gibi. Üç sonuç da normaldir.
Mehmet Demirkol: Galatasaray Fenerbahçe maçında, favori Galatasaray. Değişkenleri çok fazla olan bir maç. Son dönemde çok berabere bitiyor bu maçlar. Oyun içinde iki takım da beraberliğe ikna olabilir.
Yılmaz Vural: Galatasaray'ın orta sahası ve hücum hattı Fenerbahçe'ye göre daha iyi gibi. Bir de seyirci baskısını göz önünde bulundurursak Galatasaray bir adım önde.
Sinan Engin: Galatasaray 2-0 Fenerbahçe
Abdülkerim Durmaz: Galatasaray 1-1 Fenerbahçe
Ümit Karan: Galatasaray 3-1 Fenerbahçe
Ahmet Çakar: Galatasaray 3-1 Fenerbahçe
Ertem Şener: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe
Ayhan Akman: 2-1 Galatasaray
Volkan Demir: 2-1 Fenerbahçe
Derbinin ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbinin ilk 11'leri ise şu şekilde;
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat
Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami
Andone ve Seri tribüne
Yabancı kuralı nedeniyle Florine Andone ve Jean Michael Seri tribünde maça takip edecek.
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