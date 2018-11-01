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Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Süper Lig’de bu hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Ligde 3. Sırada yer alan Galatasaray, ezeli rakibi olan bu sezon kötü performansıyla ligin sonlarında kendine yer bulan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Fenerbahçe maçın başlama saati 21.00.Galatasar-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem de açıklandı. Peki GS-FB maçı hakemi kim?

01 Kasım 2018 Perşembe 12:04
Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Süper Lig’de bu hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Ligde 3. Sırada yer alan Galatasaray, ezeli rakibi olan bu sezon kötü performansıyla ligin sonlarında kendine yer bulan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Fenerbahçe maçın başlama saati 21.00.  Galatasar-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem de açıklandı. Peki GS-FB maçı hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının hakemi Fırat Aydınus olarak açıklandı. Fırat Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak. Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 19 puan topladı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:04
  1. Aydın
  2. Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

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