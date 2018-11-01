0553 313 94 23
impression

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:03
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 30. derbisine çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu sezonki ikinci derbiye de Fırat Aydınus'u atadı.

Sezonun 6. haftasında 1-1 biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yapan Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe maçında da MHK'nın tercih ettiği isim oldu.

FIFA kokartı bulunmayan Aydınus, bu sezon ayrıca 4. haftada Trabzonspor'un, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği karşılaşmayı da yönetti.

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 29 derbide düdük çaldı.

En fazla derbi yöneten hakem

İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim olarak dikkati çekiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla 30. derbisine çıkacak Aydınus'u, 23 derbiyle FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takip ediyor.

Fenerbahçe üstün

Fırat Aydınus, kariyerinde 10. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapacak.

44 yaşındaki Aydınus, daha önce biri Türkiye Kupası olmak üzere 9 kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maça atandı.

Aydınus, iki takım arasında son olarak 2016-2017 sezonunun 28. haftasında oynanan müsabakayı yönetti.

Fenerbahçe, 23 Nisan 2017'de Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşmayı Josef de Souza'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 kazandı.

Aydınus'un görev aldığı maçlarda Fenerbahçe 4, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 9 gol atarken, Galatasaray rakibine 7 golle karşılık verdi.

7 kırmızı, 44 sarı kart

Aydınus, yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında 7 kez kırmızı, 44 kez de sarı kartına başvurdu.

Tecrübeli hakem, Fenerbahçeli futbolculara 4 kez kırmızı, 23 kez de sarı kartını gösterdi. Aydınus, sarı-kırmızılı oyunculara ise 3 kırmızı, 21 sarı kart çıkardı.

Aydınus yönetiminde bu sezon galibiyetleri yok

Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe'nin iki, Galatasaray'ın ise bir maçını yönetti.

Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olurken, derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi.

Derbi maçlar 

Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:

SezonMaçSonuç  Kategori
2004-2005Beşiktaş-Fenerbahçe2-1Lig
2004-2005Galatasaray-Beşiktaş1-0Lig
2005-2006Beşiktaş-Fenerbahçe1-2Lig
2005-2006Beşiktaş-Galatasaray1-2Lig
2006-2007Beşiktaş-Galatasaray2-1Lig
2006-2007Beşiktaş-Fenerbahçe1-0Türkiye Kupası 
2006-2007Beşiktaş-Fenerbahçe0-1Lig
2006-2007Beşiktaş-Fenerbahçe1-2Süper Kupa
2007-2008Fenerbahçe-Galatasaray2-0Lig
2007-2008Fenerbahçe-Galatasaray0-0Türkiye Kupası
2007-2008Galatasaray-Fenerbahçe1-0Lig
2008-2009Galatasaray-Fenerbahçe0-0Lig
2009-2010Beşiktaş-Fenerbahçe3-0Lig
2009-2010Beşiktaş-Galatasaray1-1Lig
2010-2011Galatasaray-Fenerbahçe1-2Lig
2011-2012Beşiktaş-Fenerbahçe2-2Lig
2011-2012Galatasaray-Fenerbahçe3-1Lig
2011-2012Galatasaray-Beşiktaş3-2Lig
2011-2012Galatasaray-Fenerbahçe1-2Lig (Süper Final)
2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe1-0Lig (Süper Final)
2013-2014Beşiktaş-Galatasaray0-3Lig (Hükmen)
2014-2015Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0Lig 
2015-2016Fenerbahçe-Galatasaray1-1Lig
2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe0-1Lig
2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe1-1 Lig 
2017-2018 Beşiktaş-Galatasaray3-0 Lig
2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe2-2Türkiye Kupası
2017-2018 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 Lig 
2018-2019Fenerbahçe-Beşiktaş1-1 Lig 



Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:03
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. İstanbul
  4. Galatasaray
  5. Fenerbahçe
  6. Galatasaray-Fenerbahçe derbisİ
  7. derbinin hakemi
  8. Fırat Aydınus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı’yla Türkiye’ye yeni bir darbe indireceklerdi
    1. Kaşıkçı’yla Türkiye’ye yeni bir darbe..
    2. Danıştay'a kim atandı? Danıştay..
    3. HSYK'dan Danıştay'a 3 yeni üye
    4. Bingöl'de koruculara saldıran şahıs..
    5. Yetersiz bakiye dönemi bitiyor
    6. Ali Erbaş, hafızlık kursu sayısını..
    7. Fabrika atıklarıyla kirlenen Küçükkara..
    8. TSK, Fırat’ın doğusunu vurdu
    9. Ayyaş yolcu uçağın kargo bölümünde..
    10. Anne aylar sonra ölmüştü! Skandal..
    11. İstanbul Havalimanı'na 42 km'lik bagaj..
    12. Bebeğiniz için sorduklarınız
    13. Mülteciyi tekmeleyen ırkçı gazeteciye..
    14. TSK'!dan terör yuvalarına operasyon:..
    15. Casus Brunson'un FETÖ bağlantısı..
    16. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    17. Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 5 gözaltı
    18. PKK Sincar’da otorite kurdu!
    19. Manisa'da üzerinde esrarla yakalanan..
    20. Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri