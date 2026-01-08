  • İSTANBUL
Son Haberler

Uzlaşıya Direnen SDG/YPG Çatışmaları Derinleştiriyor: SDG/YPG’nin Silah Bırakmaması Sahayı Isıtıyor

Çürümeyi gören AK Parti’ye geliyor

HÜDA-PAR harekete geçti! Zina suç sayılsın

Güler'den dünyaya Gazze mesajı: TSK barış için göreve hazır!

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

Sarayda kritik görev değişimi! Maduro’yu koruyan komutan bir gecede görevden alındı!

CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

Küresel enerjiye ABD kelepçesi: Trump Rus petrolü alan ülkelere savaş açtı!

ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı Sarı kafa çökecek petrol arıyor

CHP'li Yunus Emre Avrupa'ya koştu Türkiye'yi yine yabancılara şikayet etti!
Spor Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam ediyor
Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Lodos hayatı felç etti! İstanbul kıyılarında dev dalgalar
Gaziantep'te dev randevu! Galatasaray ve Trabzonspor Süper Kupa için sahaya çıkıyor: Yarın yer yerinden oynayacak, kazanan finale uçacak!
İlk finalist Galatasaray
Lodos sahili vurdu: Silivri’de dalgalar tehlikeli boyuta ulaştı
