Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan derbiyi, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın tüm detaylarını sizler için derledik. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 11'de kimler var? Derbi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...27 Eylül 2019 Cuma 15:10
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan derbiyi, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın tüm detaylarını sizler için derledik. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 11'de kimler var? Derbi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Merakla beklenen derbinin detayları bir bir ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı ise 1-1 sona ermişti.
Galatasaray'ın kadrosunda kimler var? Lemina mı, Seri mi?
Derbinin detayları
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Derbi hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Derbinin ilk 11'leri kimler
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç
Cüneyt Çakır hangi derbi maçlarını yönetti?
Çakır 12.kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek.
Cüneyt Çakır’ın bugüne kadar yönettiği derbi maçları;
Sezon Maç Sonuç Kategori
2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig
2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası
2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig
2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig
2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig
2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig
2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig
2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final
2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa
2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig
2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig
2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig
2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig
2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig
2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig
2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig
2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig
2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig
YORUM YAZ