Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan derbiyi, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın tüm detaylarını sizler için derledik. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 11'de kimler var? Derbi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Merakla beklenen derbinin detayları bir bir ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı ise 1-1 sona ermişti.

Galatasaray'ın kadrosunda kimler var? Lemina mı, Seri mi?

Derbinin detayları

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Derbi hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Derbinin ilk 11'leri kimler

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç

Cüneyt Çakır hangi derbi maçlarını yönetti?

Çakır 12.kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek.

Cüneyt Çakır’ın bugüne kadar yönettiği derbi maçları;

Sezon Maç Sonuç Kategori

2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig

2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası

2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig

2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig

2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig

2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig

2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final

2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig

2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig

2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig

2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig

2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig

2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig

2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig

2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig

2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig