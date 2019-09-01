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Galatasaray Falcao'nun geleceği saati duyurdu

Galatasaray, Monaco ile Falcao'nun transferi konusunda anlaşma sağladı. Radamel Falcao özel uçakla bugün İstanbul’a gelecek. Sağlık kontrolünden geçecek Kolombiyalı golcü daha sonra imzayı atacak. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcunun saat 16:00'da İstanbul'a geleceğini duyurdu.

01 Eylül 2019 Pazar 11:26
Galatasaray Falcao'nun geleceği saati duyurdu

1.5 aylık süreç mutlu sonla bitti. Radamel Falcao G.Saray’da... Çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi kura çekiminden sonra Sarı-Kırmızılılar, Monaco yetkilileriyle yapılan görüşmelere hız verdi. G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, İdari Menajer Şükrü Hanedar, Menajer Jorge Mendes ve Falcao, Monaco 2. Başkanı Oleg Petrov son kez bir araya geldi. Menajer Jorge Mendes’in transfer görüşmelerine dahil olması ve 33 yaşındaki Kolombiyalı golcünün G.Saray’a gitme isteğini net olarak bir kez ortaya koyması Petrov’un inadını kırdı.

Galatasaray Falcao'nun geleceği saati duyurdu

Galatasaray, yeni transferi Radamel Falcao’nun 16:00’da İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Transfer görüşmelerine başladığımız Radamel Falcao, bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacaktır.”

Bonservis bedeli ödenmeyecek

Galatasaray, Falcao ile 2+1 yıllığına anlaşırken Kolombiyalı futbolcunun transferi için Fransız kulübüne bonservis bedeli ödemeyecek. Monaco, sonraki satıştan%50 pay alacak. Sarı-Kırmızılılar bu transferde 3 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek. Kolombiyalı golcü Sarı-Kırmızılılar’dan yıllık maaş artı bonuslar haricinde 5 milyon euro alacak. Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalması halinde Monaco’ya 1.5 milyon euro bonus ödeyecek. Başarılı golcüözel uçakla bugün istanbul’a gelecek. Sağlık kontrolünün ardından Falcao, Galatasaray’a imza atacak.

İmza töreni gerçekleşecek

Sarı-Kırmızılılar, Falcao için Türk Telekom Stadyumu’nda bir imza töreni düzenleyecek. Kolombiyalı golcü ile ilgili yapılan ürünler zaman kaybetmeden satışa çıkarılacak. Milli Takım arasında takımla çalışmalara başlayacak olan Falcao için G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, özel bir çalışma programı hazırladı. Falcao’nun gelmesiyle birlikte bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Diagne, Linnes ve Nagatomo en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Bugün bu konuda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Gelen tüm teklifler masada.

 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:26
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Radamel Falcao

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