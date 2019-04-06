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Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar

- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Malatya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı- Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba'ya plaket verildi

06 Nisan 2019 Cumartesi 19:20
Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında hafta içinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3 günlük aranın ardından Süper Lig'de ağırladı.

Galatasaray'ın kupada Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta ilk 11'de oynayan futbolculardan Christian Luyindama ve Badou Ndiaye sarı kart cezaları nedeniyle ligdeki müsabakanın kadrosunda yer almadı. Stoperde Luyindama'nın yerine Ryan Donk, orta sahada da Ndiaye'nin yerine Emre Akbaba, karşılaşmada görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Taşdemir'i de yedeğe çekerken, ligdeki karşılaşmada sol bekte Martin Linnes'e formayı verdi.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray maça Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru ve Diagne ile başladı.


- Drogba'ya plaket verildi


Galatasaray Kulübü, karşılaşma öncesinde dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba'yı onurlandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda 2013-2014 yıllarında 1,5 sezon forma giyen Fildişi Sahilli eski oyuncuya, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim tarafından plaket verildi.

Karşılaşmayı statta takip eden Drogba'ya sarı-kırmızılı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Drogba, taraftarların tezahüratları eşliğinde orta sahada "üçlü" çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mustafa Cengiz ve Fatih Terim lehine de tezahürat yaptı.


- Yeni Malatyaspor'da 2 değişiklik


Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maça göre kadroda 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-siyahlı takımda ayak parmağı kırılan stoper Mustafa Akbaş kadroda yer almazken, Ömer Şişmanoğlu ise teknik direktör Erol Bulut tarafından yedeğe çekildi.

Malatya ekibinde bu oyuncuların yerine Robin Yalçın ve Aboubakar Kamara, ilk 11'de sahaya çıktı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 19:20
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