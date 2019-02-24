Galatasaray evindeki yenilmemezliğini 31’e çıkardı Galatasaray, Akhisarspor galibiyetiyle Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda yenilmemezlik serisini 31 maça yükseltti.

Galatasaray, Akhisarspor galibiyetiyle Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda yenilmemezlik serisini 31 maça yükseltti.

Galatasaray, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynadığı 31 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Cimbom son olarak Akhisarspor’u da yenerek seriyi 31 maça çıkardı. Aslan söz konusu maçlarda 26 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı. Cimbom, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu.

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