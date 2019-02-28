Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı28 Şubat 2019 Perşembe 14:14
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hatayspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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