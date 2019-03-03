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Galatasaray Erzurum'da dondu kaldı!

Süper Ligin 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara aldı.

03 Mart 2019 Pazar 21:07
Galatasaray Erzurum'da dondu kaldı!

Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. 90 dakika sonunda taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

BB Erzurumspor'un golünü 18. dakikada Rashad Muhammed atarken Galatasaray'ın golü 52. dakikada Belhanda'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 46 yaptı ve lider Başakşehir'in 8 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 22 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

Ankaragücü unutulmadı

Galatasaray gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. BB Erzurumspor ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

Her iki takım taraftarı da maç öncesi yaptıkları koreografilerle dikkat çekti. BB Erzurumspor taraftarları, ‘Karanlık günde bile beraberiz’ yazısını tribüne çekerken, sarı kırmızılılar ise ‘Hep birlikte şampiyonluğa’ yazısı ile Ankaragücü’ne taziye dileklerini ileten pankartı açtı. Maçı yaklaşık 22 bin 500 kişi izledi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 21:07
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. Galatasaray
  4. Erzurumspor

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