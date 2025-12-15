  • İSTANBUL
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu
Spor

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Andrea Gardini oldu. İtalyan başantrenörle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine İtalyan Andrea Gardini getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 60 yaşındaki başantrenörle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Gardini, antrenörlük kariyerinde sırasıyla AZS Olsztyn, ZAKSA, Piacenza, Jastrzebski Wegiel, Skra Belchatow ve Olympiakos takımlarını çalıştırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, İtalya Erkek Milli Takımı ile Polonya Erkek Milli Takımı'nda da yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.

Gardini'nin kariyerinde iki Polonya Ligi ve birer Polonya Kupası, Polonya Süper Kupası, Yunanistan Kupası ile Yunanistan Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

