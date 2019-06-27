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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı’nda 7 imza

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı yeni transferleri Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni düzenledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:13
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı’nda 7 imza

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı yeni transferleri Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni düzenledi.


Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Burutay Subaşı ile 2 yıl, Vahit Emre Savaş ile 3 yıl, Burak Mert ile 2 yıl sözleşme imzalarken, altyapıdan yetişen sporcularımız Yasin Aydın, Doğukan Ulu ve Melih Sıratça ile 3 yıl, Ertuğrul Gazi Metin ile de 2 yıl sözleşme uzattı. Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Voleybol Şubesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke, Muhasıp Üye Dorukhan Acar, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ve Voleybol Şubesi Genel Menajeri Mehmet Berent Bayrakçı katıldı.



Okan Böke: "Hedefimiz geçen seneki her derecenin en az bir üstünü ulaşmak"


Geçen sene başlattıkları zirve yarışını iddialı bir şekilde devam ettirmek istediklerini söyleyen Okan Böke, "Oyuncularımızı çoğuyla hemen hemen sözleşme uzattık. Eksik olduğunu düşündüğümüz yerlere tamamı Türk oyuncularla bu eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Tabii ayrı bir gurur vesilesi de oldu burada. Geçtiğimiz günlerde A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa’da şampiyon oldu bulundukları ligde. Şimdi de bir üst ligde mücadele edecekler Slovenya’da. Milli Takım tabii ki her şeyin üzerinde diğer taraftan baktığımız zaman 6 tane oyuncunun 4’ünün, dışarıdaki 6’nın da 2 tanesinin Galatasaray formasını giyecek. Biz dediğim gibi altyapıya önem veriyoruz. Sporcularımızın ağırlıklı Türk olmasına özen gösteriyoruz. Biz uzun zamandır kadın voleybolunda oluğu gibi bu transfer çalışmalarını götürüyorduk. Hiç kimseye de bir şey söylemedik. Hiçbir yere de geç kalmadık. Biz herkesten önce takımı kurmuştuk, dediğim sebeplerden dolayı açıklamasını bugüne bıraktık. Geçen sene Efeler Ligi’ni bence şansız bir şekilde üçüncü sırada bitirdik. Şampiyonluğa kadar gidebilirdik. Türkiye Kupası’nda ve CEV Cup’ta final oynadık. Bu sene hedefimiz yeni kadromuzla Galatasaray’ın özümseyen bu arkadaşlarımızla geçen seneki her derecenin en az bir üstünü ulaşmak. Türkiye Ligi’nde final, CEV Cup’ta ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk Bu sene Avrupa Kupası’nı bir şekilde Türkiye’ye getirmeye çalışıyoruz. Değerli Başkanımız ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım ile birlikte gerek gördüğümüz yerlere transfer yapıyoruz. Nedim hocamızı da tebrik ediyorum. Milli Takım ve Galatasaray’a verdiği emeklerden dolayı. Onunla da devam ediyoruz. Onların verdiği bilgi doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştirdik. Artık söz çocuklarda. Biz onların bütün sezon arkasında olmaya devam edeceğiz. Allah bütün takımlara kazasız, belasız, sakatlıksız, sonra da Galatasaray’ın şampiyon olduğu bir sezon nasip etsin" diye konuştu.


Törende konuşan voleybolcular isemücadele edecekleri tüm kupaları almayı hedeflediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:13
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