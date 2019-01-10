0553 313 94 23

Galatasaray, Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı

- Sarı-kırmızılı ekip, Emre Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

10 Ocak 2019 Perşembe 15:04
Galatasaray, Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Bursaspor'dan ayrılan sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Bursaspor'la sözleşmesini geçen hafta karşılıklı fesheden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giydi. Emre Taşdemir, son olarak Bursaspor'un 11 Ağustos 2018'de Fenerbahçe'yle oynadığı karşılaşmada 7 dakika forma şansı bulabilmişti.

Emre Taşdemir, dün sarı-kırmızılı ekibin Antalya'da yaptığı devre arası kampına katılmıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:04
  1. Emre Taşdemir
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül'ün FETÖ'cü doktoruna 15 yıl hapis!
    1. Abdullah Gül'ün FETÖ'cü doktoruna 15..
    2. Yaşar Avcı kimdir nerelidir?
    3. "İşkence gördü" denmişti.....
    4. Rusya: S-400 görevini yerine getirdi
    5. Valizde parçalanmış bebek.....
    6. Rüzgarın uçurduğu çatı yan evin üstüne..
    7. PYD Kürtleri temsil etmiyor
    8. Yemen hükümetinden Husilere..
    9. "Yuan, rezerv para birimi olabilir"
    10. Pompeo Suriye'den çekileceklerini..
    11. Yunanistan'da işsizlik oranı değişmedi
    12. Cam kemik hastası Doğan'la iletişim..
    13. Amerikalı tarihçi: Roma kendisini yok..
    14. 'Sapık' doktorun ifadesi ortaya çıktı!
    15. Galatasaray bir transferi daha açıkladı
    16. Teniste bahis şikesine karşı..
    17. Ünlü futbolcuya dolandırıcı şoku! Tam..
    18. Galatasaray, Emre Taşdemir'i kadrosuna..
    19. Saadet Partisi Küçükçekmece belediye..
    20. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!