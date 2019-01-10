Galatasaray, Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Bursaspor'dan ayrılan sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Bursaspor'la sözleşmesini geçen hafta karşılıklı fesheden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giydi. Emre Taşdemir, son olarak Bursaspor'un 11 Ağustos 2018'de Fenerbahçe'yle oynadığı karşılaşmada 7 dakika forma şansı bulabilmişti.

Emre Taşdemir, dün sarı-kırmızılı ekibin Antalya'da yaptığı devre arası kampına katılmıştı.