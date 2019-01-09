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Galatasaray, Emre Taşdemir'i borsaya bildirdi

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
Galatasaray, Emre Taşdemir'i borsaya bildirdi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'le transfer görüşmelerinin başladığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bursaspor'la sözleşmesini geçen hafta karşılıklı fesheden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giydi. Emre Taşdemir, son olarak Bursaspor'un 11 Ağustos 2018'de Fenerbahçe'yle oynadığı karşılaşmada 7 dakika forma şansı bulabilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
  1. Emre Taşdemir
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. SÜPERLİG
  5. transfer

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