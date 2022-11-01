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Spor Galatasaray, dünya devi ile görüştü!
Spor

Galatasaray, dünya devi ile görüştü!

Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ile görüştü iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Avrupa Süper Ligi konusunda ısrarlı olan Real Madrid'in diğer takımlarla görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 22:57:00 -
Galatasaray, dünya devi ile görüştü!

 

Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ile görüştü iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Avrupa Süper Ligi konusunda ısrarlı olan Real Madrid'in diğer takımlarla görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

Galatasaray'da Erden Timur'un Avrupa Süper Ligi için Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile görüştüğü aktarıldı. İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi'nden ayrılıp yeni bir lig kurma isteğinin devam ettiği bilinirken bazı kulüplerle görüşme yaptığı iddia edildi.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE YER ALMAK...
Real Madrid Başkanı ile görüşen Erden Timur'a ilk desteğin Dursun Özbek'ten geldiği öğrenildi. Özbek'in Avrupa Süper Ligi konusunda olumlu olduğu ve oluşabilecek bir yapıda yer alabileceği aktarıldı.

 

 

 

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