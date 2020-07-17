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Spor

Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Hamilton'u transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:21:53 -
Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Hamilton'u transfer etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Hamilton'la sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Maccabi Rishon takımında forma giyen oyuncu için "Alex Hamilton'a hoş geldin dileklerimizi iletir, formamızla başarılı ve sağlıklı bir sezon dilerken takımıyla devam eden play-off mücadelesinde de başarılar temenni ederiz." denildi.


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