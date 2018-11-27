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Galatasaray, "Devler Ligi"nde deplasman galibiyetine hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda oynadığı son 13 maçta galibiyet elde edemedi- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı 54 maçın sadece 5'ini kazanırken, 39'unda mağlup oldu- Sarı-kırmızılı takım, bu ligde konuk olarak çıktığı son 25 müsabakada kalesini gole kapatamadı

27 Kasım 2018 Salı 11:05
Galatasaray, "Devler Ligi"nde deplasman galibiyetine hasret


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda uzun süredir deplasmanda maç kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde rakip sahalarda oynadığı son 13 müsabakada galibiyet elde edemedi.

"Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 13 dış saha maçında 2 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 31 gole engel olamadı.


- Deplasmanda sadece 5 maç kazandı


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip geldi.

Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 54 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 39'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 111 gol gördü.


- Kalesini gole kapatamıyor


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 25 maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü bir seriye imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 25 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyemedi.

Galatasaray, bu 25 karşılaşmada 56 gol yerken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:05
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