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Gündem Galatasaray Derneği'nden Mustafa Kemal'e hakaret! 'Ebrar Atatürk'ün tabir ettiği sporculardan biri olduğunu kanıtlamıştır'
Gündem

Galatasaray Derneği'nden Mustafa Kemal'e hakaret! 'Ebrar Atatürk'ün tabir ettiği sporculardan biri olduğunu kanıtlamıştır'

Yeniakit Publisher
2023-09-04 17:11:00 -
Galatasaray Derneği'nden Mustafa Kemal'e hakaret! 'Ebrar Atatürk'ün tabir ettiği sporculardan biri olduğunu kanıtlamıştır'

Galatasaray Düşünce Derneği Başkanı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu, milli takımın eşcinsel ahlaksız oyuncusu Ebrar Karakurt'a ilişkin kemalistleri kızdıracak bir açıklamada bulundu.

Prof. Kadıoğlu, Mustafa Kemal'in, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünü hatırlatıp, "Karakurt, Atatürk'ün tabir ettiği sporculardan biri olduğunu kanıtlamıştır" dedi. '

Prof. Kadıoğlu'nun sporda ahlak anlayışı şöyle:

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' der. Sporda ahlak fair play kuralları dahilinde kazanmak için terinin son damlasına kadar mücadele etmek ve yaptığın işe saygı duymaktır. Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, gösterdiği istikrarlı gelişim ve amansız mücadelesi ile Atatürk’ün tabir ettiği sporculardan biri olduğunu kanıtlamış ve her onurlu Türk vatandaşının kalbinde kendisine yer açmıştır.

Ebrar Karakurt'un kamuoyuna rol model olarak sergilenen ahlak dışı yaşamı ise şöyle:


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