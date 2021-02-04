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Spor Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber
Spor

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 19:06:00 -
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığı sebebi ile Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Gustavo, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer alamadı. Sarı lacivertli oyuncunun tesislerde tedavisi sürerken, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sahada yer alamayacak.

Gustavo'nun sakatlığının dizindeki ödemden kaynaklandığı, hareket kabiliyetini zorlaştırdığı için derbide oynayamayacağı ve birkaç maçı daha kaçırabileceği belirtildi.

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