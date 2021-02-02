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Spor Galatasaray derbi öncesi moral buldu
Spor

Galatasaray derbi öncesi moral buldu

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:25:00 -
Galatasaray derbi öncesi moral buldu

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'de Giuliano, 22. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Muslera'yı geçemedi. Galatasaray, 45. dakikada Ryan Donk'un asisti ve Henry Onyekuru'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ryan Donk, 64. dakikada kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammet, 90+2. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 45'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki lig maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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