Galatasaray derbi öncesi moral buldu
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'de Giuliano, 22. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Muslera'yı geçemedi. Galatasaray, 45. dakikada Ryan Donk'un asisti ve Henry Onyekuru'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Ryan Donk, 64. dakikada kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammet, 90+2. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 45'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Başakşehir ise 24 puanda kaldı.
Galatasaray, bir sonraki lig maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.