0553 313 94 23
impression

Galatasaray derbi hazırlıklarını devam ettiriyor

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

30 Ekim 2018 Salı 15:37
Galatasaray derbi hazırlıklarını devam ettiriyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Younes Belhanda ve Martin Linnes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı. Fernando Reges, tedavisinin ardından salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Yuto Nagatomo, üç gün önce pnömotoraks (akciğer sönmesi) nedeniyle operasyon geçirdikten sonra, bugün solunum egzersizleri planlanarak hastaneden taburcu edildi. 

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:37
  1. galatasaray
  2. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da 100 bin TL değerinde cinsel ilaç ele geçirildi
    1. Bursa'da 100 bin TL değerinde cinsel..
    2. HDP'li isim hakkında zorla getirilme..
    3. Suudi başsavcıya soruldu: Ceset nerede?
    4. İshal bir türlü geçmiyorsa...
    5. Hollandalı gazeteciden flaş iddia: Ali..
    6. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    7. F.Bahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk..
    8. MHP'li isimden CHP'ye sert sözler!
    9. Fındık alımları 1 Kasım'da başlıyor
    10. Çarşıda pazarda hilenin bini bin para!..
    11. Hukuk mezunları yeterlilik sınavında..
    12. Bölge ateş çemberi! 'ABD'yi vururuz'
    13. Keşke sağ olaydı da evde bir ses bir..
    14. MEB'in sitesinde yayınlandı! Ücretli..
    15. Esed istedi, görüşmeler başladı!..
    16. FETÖ'nün izdivaç sorumlusu yakalandı
    17. Aranan 18 kişi yakalandı!
    18. Dolar düşüyor! Kritik seviyenin altına..
    19. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
    20. Ahmet Amca’yı rahmetle andık
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?